Sergio Rico | condizioni stabili | resta in terapia intensiva

(Di mercoledì 14 giugno 2023)no ancoraledi, il portiere del Psgverato dal 28 maggio dopo una caduta da cavallo. Lo si apprende dal comunicato dell’ospedale universitario Virgen del Rocio di Siviglia. La famiglia dell’estremo difensore spagnolo ha chiesto alla struttura di pubblicare nuovi bollettini medici solo in caso di “notizie significative”. Il portierequindi nel reparto disotto effetto di sedativi. SportFace.

Notizie Calcio Non ci sono significativi miglioramenti nelle condizioni di. Il portiere del PSG ha avuto un incidente a cavallo lo scorso 28 maggio e da allaora si ritrova ricoverato all'ospedale Virgen del Rocío di Siviglia. Nel comunicato giornaliero dell'...Stazionarie le condizioni del portiere del Psg,, ricoverato all'ospedale Virgen del Rocío di Siviglia da domenica 28 maggio dopo una caduta da cavallo. Nel comunicato giornaliero emerge che 'il giocatore, data la gravità delle sue ...Le condizioni direstano gravi e il portiere del Psg rimane ricoverato in terapia intensiva dove è stato nuovamente sedato. Non certo buone notizie quelle che arrivano dal Virgen del Rocio di Siviglia, l'...

Sergio Rico, nuovo bollettino sulle sue condizioni: mondo del calcio sotto choc Stop and Goal

Non migliorano le condizioni di Sergio Rico, ricoverato all'ospedale Virgen del Rocío di Siviglia da domenica 28 maggio dopo una rovinosa caduta da cavallo. Questo il ...Restano stazionarie le condizioni del portiere del Paris Saint-Germain, Sergio Rico, ricoverato all’ospedale Virgen del Rocío di Siviglia dalla scorsa domenica 28 maggio dopo una caduta da cavallo. Il ...