Sequestrata cocaina e hashish in vico Catari a Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 14 giugno 2023)in. In una intercapedine di un cancello in metallo trovati 128 grammi di droga. Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. In, hanno controllato alcune intercapedini. In una fessura ricavata nella parte inferiore di un cancello in ferro hanno trovato un involucro con 13 grammi die due pezzi diper un perso complessivo di circa 115 grammi. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.