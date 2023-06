Scontro tra Suv e Smart a Roma | muore bimbo di 5 anni Conducente forse distratto dallo smartphone

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ennesimo incidente mortale sulle strade di, la vittima è undi 5che viaggiava con la madre e la sorellina di trea bordo di una. Il fatto è avvenuto alle 15.45 in via Archelao di Mileto, all’incrocio con via di Macchia Saponara, tra Acilia e Casal Palocco. La city car, in una dinamica ancora da chiarire, si è scontrata frontalmente con un Suv Lamborghini, preso a noleggio da due giorni, guidato da un ventenne con a bordo quattro persone. Un impatto terribile, sulla strada non ci sono, infatti, segni di frenata. Nell’incidente è rimasta coinvolta una terza auto. Secondo una prima ricostruzione le persone a bordo del Suv potrebbero essere state distratte dai telefonini o dalle videocamere usati per girare un video. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le forze dell’ordine ...

La tragedia è avvenuta poco prima delle ore 16.00 in via Archelao di Mileto, all'incrocio con via di Macchia Saponara:frontaleun Suv Lamborghini guidato da un ventenne con a bordo ...Unoviolentissimo e un bilancio drammatico per l'ennesimo incidente mortale sulle strade di Roma. Il fatto è avvenuto alle 15.45 di mercoledì in via Archelao di Mileto,la zona di Acilia e ...Tragedia a Roma. Un bambino di 5 anni è morto in seguito allofrontaledue auto avvenuto in zona Casal Palocco . Ferite gravemente la madre e la sorellina di 4 anni, trasportate d'urgenza in ospedale. A bordo dell'altra vettura, un Suv, cinque ...

Scontro tra suv e auto a Casal Palocco a Roma: morto un bimbo di 5 anni, grave la sorella di 4 e la madre Virgilio Notizie

Tragedia a Roma: Bimbo di 5 anni muore in violento scontro tra auto; madre e sorella gravemente ferite. Indagini su alcol e droga e possibile sfida online Alcol e drug test per il conducente del Suv c ...Violento scontro frontale a Roma, un Suv finisce contro una Smart con a bordo una donna di 29 anni e i due figli piccoli: morto bimbo di 5 anni ...