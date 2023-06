Scontro tra suv e auto | morto bimbo di 5 anni

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tragedia stradale a Roma dove èun bambino di 5. L'incidente oggi pomeriggi, mercoledì 14 giugno, in zona Casal Palocco. Fatale per il piccolo l'impatto fra la vettura dove viaggiava con la madre e il fratello e un suv, condotto da un uomo. Loin via di Macchia Saponara. Per il...

NuovoBruxelles e i colossi del web. L'Antitrust europeo scende in campo contro Google. La Commissione ha annunciato di aver inviato una nuova comunicazione di addebiti al gigante Internet ...Cagliari. Incidente stradalemezzo pesante e camper. La sala operativa dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari ha ricevuto la richiesta di soccorso, per incidente stradale intorno alle 14:00 di ieri, sulla SS 554 nel ...Incidente su via di Macchia Saponara, altezza via Archelao di Mileto. Per cause in corso di accertamento, alle 15,45 di mercoledì 14 giugno, si è verificato unouna Smart e una Lamborghini. Un bimbo di 5 anni, trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Grassi di Ostia, è deceduto subito dopo. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del ...

Incidente a Roma, scontro tra due auto a Marino: morta 17enne Adnkronos

UN bimbo di 5 anni è morto in uno scontro tra auto a Casal Palocco, nella zona sud della capitale. L'incidente è avvenuto tra una Smart e un Suv Lamborghini guidato da un ventenne e con a bordo altri ...Un bambino di 5 anni è morto, oggi pomeriggio, a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in via Aristonico di Alessandria a Casal Palocco a Roma. Il piccolo che viaggiava con la ...