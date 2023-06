Scontro Smart-Lamboghini | tragedia a Casalpalocco | muore un bambino

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Undi cinque anni ha perso la vita in un grave incidente stradale tra via di Macchia Saponara e via Archelao di Mileto in zonaa Roma. Il piccolo è morto nellotra laForfour sulla quale viaggiava insieme alla madre e alla sorella, e suv Urus Lamborghini. Il piccolo è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato all'ospedale Grassi di Ostia dove poi è deceduto. Ferite, a quanto si apprende, la sorella di 4 anni e la madre, trasportate in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale. Secondo quanto ricostruito, il piccolo viaggiava sullainsieme alla madre, di 29 anni, e alla sorellina di 4, che sono state trasportate in codice rosso all'ospedale S. Eugenio. A bordo della Lamborghini erano presenti cinque persone, quattro ragazzi ...

Scontro tra Smart e Suv a Roma, muore bambino di cinque anni AGI - Agenzia Italia

