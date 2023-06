Scontro fra auto a Roma | muore bimbo di 5 anni | gravi la sorella e la mamma - Giovani sull' altra vettura forse distratti da un video per i

Alcuni testimoni, inoltre, hanno riconosciuto gli youtuber che risiederebbero proprio nella zona di Casal Palocco, dove è avvenuto lo. Lo schianto e la corsa in ospedale Sul posto è ...Ci vuole più coraggio a favorire l'incontro che lo, a sedersi ai tavoli dei negoziati che a ... FOTO Il Pontefice ha ricevuto in Vaticano una delegazione di attivisti per il climacui Per ...Gravissimoauto e moto a Milano Marittima: un giovane finisce in ospedale. E' accaduto attorno alle 17.15, in via Jelenia Gora, nei pressi della Casa delle Farfalle, dove si è verificato un incidente ...

Scontro fra auto a Roma, muore bimbo di 5 anni: gravi sorella e madre | Giovani sull'altra vettura forse distratti da un video per i social TGCOM

Scontro frontale fra una Smart e una Lamborghini: nell'incidente è rimasto coinvolto un bambino di 5 anni. Le sue condizioni erano troppo gravi e il piccolo ha perso… Leggi ...Incidente mortale a Roma, dove un bambino di 5 anni è rimasto ucciso in uno scontro fra auto a Casal Palocco, nella zona sud della capitale. La city car sulla quale viaggiava la vittima in compagnia ...