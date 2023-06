Scomparso | Giovanni Costanzo si è allontanato da Molinara

'Da questa notte éCostanzo . Ha circa 90 anni. Chiunque abbia informazioni o lo avesse visto, contatti al più presto i numeri 3283165808 o 3383730686'. A San Marco dei Cavoti , e non solo, sta ..."Un grande statista per l'Italia, un uomo eccezionale" il sindaco di Sesto CalendeBuzzi, primo cittadino forzista , ricorda Silvio Berlusconi e propone, nel giorno dei ......Da lì nel 1989 partì il commando che doveva uccidere all'Addaura il giudiceFalcone. Una ... È dovuta crescere in fretta, per aver perduto anche prematuramente il padre, Nunzio Asta,...

Comiso, trovato morto Giovanni Aprile Comiso RagusaNews

«Da questa notte é scomparso Giovanni Costanzo. Ha circa 90 anni. Chiunque abbia informazioni o lo avesse visto, contatti al più presto i numeri 3283165808 o 3383730686».