Scomparsa di Kata | un testimone | «Ho visto chi l’ha portata via»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) . Ascoltati anche il fratellino e un’amichetta della bambina «Hol’uomo che ha rapito. Lei piangeva e luivia con la forza», questa la dichiarazione di un, che avrebbe assistito al rapimento della piccola di 5 anni,da Firenze lo scorso 10 giugno. La bambina si trovava presso l’ex hotel Astor di via Maragliano dove vive con la madre e il fratellino. In queste ore continuano senza sosta le indagini e le ricerche della bambina e si fa sempre più forte la pista del rapimento a scopo di estorsione. Inoltre, starebbero emergendo altri dettagli relativi al controllo tra fazioni di peruviani per il controllo dell’ex hotel Astor, occupato abusivamente. Nella giornata di ieri, 13 giugno, si è tenuta una nuova perquisizione, poiché il racconto del ...

... chiamata dai familiari, la bambina di origine peruviana di 5 anni della quale non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di sabato 10 giugno, quando èa Firenze dall'ex hotel Astor ...FIRENZE. Il giudice ha disposto la scarcerazione di Miguel Angel Romero Chiccllo, padre della piccola Kataleya Mia Alvarez Chicclo, detta, la bambina di cinque annia Firenze sabato scorso dall'hotel Astor , una struttura occupata. L'uomo si trovava in custodia cautelare nel carcere fiorentino di Sollicciano dopo una ..., la nuova pista: rapita per vendetta dopo uno stupro. Il testimone: "L'ho vista trascinare via con la forza", dopo le parole del fratellino di 7 anni ispezioni e blitz ...

Bambina scomparsa a Firenze: Kata non si trova, caccia all'estero. E due occupanti si sono dileguati LA NAZIONE

Era detenuto da marzo per furto: il giudice di sorveglianza ha attenuato la misura cautelare, applicandogli l'obbligo di firma ...Dopo alcuni giorni dalla scomparsa di Kata, hanno scarcerato il padre e si è fatto anche avanti un testimone, che ha spiegato cosa ha visto ...