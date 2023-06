Sclerosi multipla | nuovo studio su progressione patologia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Un recenteha preso in esame un fenomeno che interessa un elevato numero di persone con, ovvero ladella malattia che avviene indipendentemente dall'attività recidivante (Pira, Progression independent of relapse activity) e che risulta essere connessa a esiti peggiori. I risultati hanno portato a ipotizzare la necessità di una riclassificazione dei pazienti con Sm recidivante-remittente. È quanto riporta un articolo pubblicato su Alleati per la Salute (www.alleatiperlasalute.it) il portale di informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. Pira, o 'silenziosa' – si legge nell'articolo - è unindicatore che viene utilizzato per misurare l'incremento di disabilità non correlato alle ...

'Laè una malattia cronica fra le più comuni e gravi del sistema nervoso centrale. È la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti, manifestandosi per lo più tra i 20 e i ...Genova . "Lapeggiora sensibilmente la qualità della vita di chi ne è affetto, ma anche dei caregivers . Ho presentato un documento per chiedere alla Regione di aderire alla Carta dei Diritti ...... questo in alcuni casi potrebbe avere un effetto di prevenzione di malattie neurodegenerative come il morbo di Parkinson , la malattia di Alzheimer , la malattia di Huntington e la(...

Sclerosi multipla e sport: l'impresa di Maria Luisa Garatti Io Donna

"Un passo fondamentale poter fornire un aiuto concreto a chi è affetto da questa malattia, alle loro famiglie e ai disabili in generale" ...RIETI - Escluso che possa venire in centro storico, con Sonia Limoncelli decidiamo di andare a fare colazione in un bar del suo quartiere, a Campoloniano. Il meteo consente, perché ...