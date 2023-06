"Sciacallaggio morale". E l'ex grillino fa a pezzi Conte

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ancora polemiche per l'assenza diai funerali di Berlusconi. Il durissimo giudizio dell'ex pentastellato Cancelleri: "Mette la convenienza politica davanti alla morte di un uomo"

"Chi mette davanti alla morte di un uomo, al dolore della sua famiglia e al rispetto che dovremmo tutti portare in questi momenti, la convenienza politica commette solo", dice ......orchestrato dall'ex premier toscano alcuni colleghi della stampa stanno facendo "". Il ... " Il Fatto Quotidiano ieri sin dalle 11 del mattino si esercitava nel lancio del peso. Il ...... capobastone, mostrando solo rancore e superando ogni limite. La voglia di protagonismo di ... che riscrivono il concetto di. Un bel tacer non fu mai scritto. Esprimiamo ...

Funerali Berlusconi, Cancelleri: "Conte assente Da lui ... Adnkronos

Ancora polemiche per l'assenza di Conte ai funerali di Berlusconi. Il durissimo giudizio dell'ex pentastellato Cancelleri: "Mette la convenienza politica davanti alla morte di un uomo" ...(Adnkronos) – Duro il giudizio dell’ex M5S Giancarlo Cancelleri sulla scelta di Giuseppe Conte di non presenziare ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi, in Duomo a Milano. “Chi mette davanti alla ...