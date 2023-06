Schianto tra due auto | morta 17enne | feriti gli amici Stavano andando alla festa di fine anno

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dramma alle porte di Roma. Intorno alle 20,15 di martedì sera in viale Bruno Buozzi, a Marino, uno scontro tra dueha causato la morte di una ragazza di 17anni che era in macchina con altri due, entrambi rimasti. I tre, riferisce RomaToday, erano tutti studenti del liceo Ugo...

Che poi, il rischio che non piacesse era reale Arrivati fin qui, a quale tipo dipuò ...l'altro), ma dall'azzuffata non ha riportato mezzo graffio. Da un punto di vista narrativo il ...È successo a Mondolfo, al bivioStrada Cesanense e Strada Pergolese, già teatro di pericolosi ... Appena nella serata precedente un altro pericoloso, questa volta a Fano - nella zona di ...VASTO. Sarà stata forse la pioggia a provocare lodi un furgone, poco prima delle 16,30 contro il guardrail dell'autostrada A14i caselli di Vasto nord e Vasto sud in direzione sud. Il furgone ha fatto tutto da solo: è finito contro il ...

Schianto tra due vetture nella notte, morta una donna Agenzia ANSA

Ha imboccato la A15 La Spezia-Parma contromano per oltre un chilometro prima di scontrarsi contro un’auto con a bordo una famiglia di tre persone, solo il fatto che l’impatto sia stato laterale e non ...Sono diventati virali sul web le affermazioni di David Grusch, un ex funzionario dell'intelligence e veterano dell'aviazione Usa già ribattezzato la 'talpa degli Ufo', secondo le quali gli Stati Uniti ...