Scarichi abusivi e rifiuti non trattati | pioggia di multe alle imprese del litorale pontino

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Fondi – Nel corso dell’attività di vigilanza ambientale sul territorio, il personale del Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Capitaneria di porto di Gaeta, a completamento di specifiche attività d’indagine svolte con l’ausilio di tecnici dell’Arpa Lazio – Sezione di Latina, ha rilevato gravi infrazioni in materia ambientale. All’esito degli accertamenti e delle verifiche condotte, infatti, un’impresa casearia operante nel comune di Fondi risultava sprovvista di qualsivoglia autorizzazione ambientale per il trattamento e lo scarico delle acque reflue provenienti dalla lavorazione e trasformazione del latte e dalla produzione di prodotti caseari e responsabile per un’irregolare gestione delle immissioni inquinanti, che, direttamente recapitati all’interno di limitrofi canali ed aste fluviali, determinavano un conseguente interessamento dell’ambiente marino. Lo scarico in questione ...