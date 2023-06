Scarcerato il padre della bimba scomparsa | lo zio e il fratellino dal pm

(Di mercoledì 14 giugno 2023) AGI - Lo zio e ildi Mia Kataleya Chicllo Alvarez, chiamata Kata, la bambina di cinque annisabato scorsoa Firenze sabato scorso dall'hotel Astor, una struttura occupata, sono stati convocati dal pm Christine Von Borries come testimoni. Il giudice ha disposto la scarcerazione di Miguel Angel Romero Chiccllo,piccola. L'uomo si trovava in custodia cautelare nel carcere fiorentino di Sollicciano dopo una condanna in primo grado per furto. Il tribunale ieri sera ha attenuato la misura cautelare, applicandogli l'obbligo di firma. Una segnalazione di una bambina in compagnia di una donna a bordo di un autobus è stata fatta a Bologna. Immediatamente è stato attivato un piano di ricerche di Kata, ladi 5 anni...

ildi Kata La mamma di Kata, intanto, dopo avere ieri ingerito candeggina, è stata ricoverata in ospedale. Per il papà il giudice ha disposto la scarcerazione. L'uomo si trovava in ...... dopo le uccisioni ravvicinate, nel 2009 e nel 2010, del figlio e deldi don Vito (Nick e ... Arrestato nel 2006 in quanto ritenuto responsabile di traffico di droga, il boss fudopo 10 ...... Tommaso Lo Presti 'il lungo' , che dopo essere stato, secondo i sostituti procuratori ... Filippo Burgio , già condannato in passato per aver favorito la latitanza di Gianni Nicchi e...

Scarcerato il padre della piccola Kata, era stato arrestato per furto: obbligo di firma La Stampa

Resta ancora in ospedale la madre di Kata, che nella notte del lunedì scorso per disperazione ha ingerito candeggina, mentre migliorano le condizioni del padre della bambina, che si trova nel carcere ...Gli aggiornamenti sulle ricerche di Kataleya, la bambina di 5 anni scomparsa da Firenze il 10 giugno. Il padre di Kata, che era detenuto per furto, è stato scarcerato ieri sera.