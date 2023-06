Scarcerato il padre della bimba scomparsa a Firenze VIDEO

Leggi su agi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) AGI - Lo zio e il fratellino di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, chiamata Kata, la bambina di cinque annisabato scorsosabato scorso dall'hotel Astor, una struttura occupata, sono stati convocati dal pm Christine Von Borries come testimoni. Il giudice ha disposto la scarcerazione di Miguel Angel Romero Chiccllo,piccola. L'uomo si trovava in custodia cautelare nel carcere fiorentino di Sollicciano dopo una condanna in primo grado per furto. Il tribunale ieri sera ha attenuato la misura cautelare, applicandogli l'obbligo di firma. Una segnalazione di una bambina in compagnia di una donna a bordo di un autobus è stata fatta a Bologna. Immediatamente è stato attivato un piano di ricerche di Kata, ladi 5 anni...