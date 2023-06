Scandi hairline | la tendenza scandinava colpi di sole

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Life&People.it Quando si tratta di capelli biondi, il biondo, tipico dei paesinavi, generalmente Svezia, Norvegia e Danimarca, rappresenta l’ideale cromatico che tutte le “spiritualmente bionde” vorrebbero raggiungere. Eppure, bisogna prendere atto della realtà ed imparare ad usare al meglio i doni naturali offerti dal proprio pool genetico, anche in fatto di capelli. Ma questa estate, un nuovo, interessantissimo trend, chiamato, giunge in soccorso di tutti coloro che stanno pensando di schiarire i propri capelli o di rinnovare il proprio look con idi. Che cos’è ladial contrario? A differenza del più esuberante money piece – il trend dal ...