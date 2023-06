Savicevic | “Berlusconi mi voleva bene come un secondo padre”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dejan, ex attaccante del Milan, ha parlato di Silvio, suo Presidente in rossonero, scomparso lunedì a 86 anni

Le parole di Dejan, stella del Milan negli anni 90, in ricordo di Silvioin questi giorni di lutto in casa rossonera Lo chiamavano Genio e lo era davvero: Dejanè uno dei grandi del Milan ...Dejan, tra i calciatori più apprezzati da Silvio, ricorda così il suo ex presidente nel Milan dei tempi d'oro. 'Ho fatto delle cazzate e ho sbagliato, ma lui sistemava tutto e ...Cos'è statoper Dejan"L'ho detto, un secondo padre. Sembra una parola grossa, esagerata. Ma è così. Sentivo che mi voleva bene, che mi stimava, mi difendeva. Anche troppo&...

Savicevic: "Silvio mi amava e mi difendeva, pure troppo... Vengo in auto per il funerale" La Gazzetta dello Sport

Dejan Savicevic, ex fantasista del Milan, ha parlato anche del suo arrivo in rossonero nel 1992 nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport.Dejan Savicevic è stato uno dei primi pupilli di Silvio Berlusconi nel corso della sua presidenza al Milan. Un legame importante quello nato tra i due che l'ex numero 10 rossonero non ha mai ...