(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ha percorso 1.200 chilometri alla guida della suamobile, pur di salutare per l’ultima volta il presidente del suo Milan: il montenegrino Dejanè partito da Podgorica, la capitale del suo Paese, per raggiungere Milano eaidi Silvio. “Ho parlato con Daniele Massaro – ha raccontato l’ex stella rossonera e oggi dirigente sportivo alla Gazzetta dello Sport – e gli ho detto che potevo prendere un aereo alle 11: lui mi ha consigliato di aspettare perché è un funerale di Stato, ci sono regole e restrizioni per la sicurezza. Va bene, capisco. Poi mi hanno richiamato e a quel punto sono partito in macchina, da Podgorica per Milano, ovvero 1.200 chilometri, anzi qualcosa in più”.in Duomo voleva esserci: il “genio” rossonero, simbolo di ...

Savicevic, 1.200 km in auto per partecipare ai funerali di Berlusconi: “Un secondo padre” Il Fatto Quotidiano

