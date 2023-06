Sassuolo | Thorstvedt | «Non ho giocato quanto avrei voluto»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Kristianre del, ha parlato a NTB della sua prima stagione in Serie A con i neroverdi Kristianre del, ha parlato a NTB. PAROLE – «Non ho, ovviamente, ma allo stesso tempo non ho lasciato che questo portasse alla frustrazione, bensì più alla motivazione. Mi sono allenato bene e non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione. Ilè un buon club e c’è un livello alto. Tra l’altro sto lottando contro unre della nazionale italiana nel mio ruolo che è un talento fortissimo (Davide Frattesi, ndr). Penso che continuerò ad allenarmi duramente e cogliere le possibilità che avrò».

La Federazione norvegese ha diramato la lista dei convocati in vista del doppio confronto contro Scozia e Cipro. Presenti Ostigard (Napoli), Solbakken (Roma) e). C'è ovviamente Herling Haaland, il norvegese sarà impegnato prima nella finale di Istanbul contro l'Inter. Comments commentsA centrocampo Harroui prenderà il posto dello squalificato. Riposo per Frattesi. Sempre ... Come vedere- Fiorentina in diretta tv e in streaming- Fiorentina in programma ...... venerdì ore 20:30, altre rotazioni in vista per Dionisi In casa neroverde mancherà lo squalificatooltre ad Alvarez e Laurienté che hanno chiuso in anticipo la propria stagione. ...

Come ribadito da Dionisi per crescere serviranno giocatori ’pronti’ perché non sempre chi è subentrato quest’anno ha convinto .Si allunga la lista di giocatori del Sassuolo impegnati in Nazionale in questo mese di giugno, ultima finestra prima del rompete le righe estivo. Davide Frattesi e Martin Erlic sono stati chiamati per ...