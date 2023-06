Sanità | ' Salviamo Ssn' | domani manifestazioni e sit-in in 35 città

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Con lo slogan 'lapubblica'nelle piazza di oltre 35italiane sono in programma sit-in, assemblee e incontri pubblici promossi dai sindacati dei medici riuniti nell'Intersindacale: Anaao Assomed, Cimo Fesmed, Aaroi Emac, Fassid, Fp Cgil medici e dirigenti Ssn, Fvm, Uil Fpl e Cisl Medici. Assieme a loro anche 20 associazioni di pazienti e cittadini. A Roma, i segretari nazionali delle sigle promotrici ha organizzato un incontro al Leon's Place Hotel di via XX Settembre alle 9.30 per denunciare lo stato dellapubblica nel nostro Paese e sollecitare interventi per scongiurare il collasso del sistema. "Il sistema sanitario è prossimo al collasso dopo oltre un decennio di definanziamento, chiusure di reparti, posti letto e servizi. Lo ...

Anche Trento aderisce alla protesta nazionale "lapubblica". In contemporanea con altre decine di iniziative previste in tutta Italia, il 15 giugno alle ore 9.30 i sindacati dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, insieme al ..."Chiediamo un aumento degli investimenti ine l'eliminazione dell'anacronistico tetto di spesa per il personale che, fermo al 2004, impedisce le assunzioni " dichiarano i segretari e i ...lapubblica': il 15 giugno sit - in e flash mob a Catania. Medici, sanitari e cittadini si incontreranno in piazza Università alle ore 11.00 per manifestare in difesa del Servizio ...