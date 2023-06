Sanità | liste d’attesa | arrivano i primi timidi segnali di miglioramento

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’ANALISI. Dai dati pubblicati dalle Asst bergamasche si colgono criticità, come per oculistica e interventi di ernia inguinale, ma anche irisultati.

... valori anche ben più alti in alcuni studi previsionali proiettati al 2050 (meridiano-... 2) la partecipazione alle spese da parte degli assistiti; 3) la inclusione (positive) e la ...La nostraè stata effettivamente di eccellenza. Come già abbiamo avuto modo di ricordare, ... le lunghedi attesa per visite ed esami, la chiusura di ginecologia come reparto autonomo a ......di spendita dei fondi per l'eliminazione per le kilometriched'attesa, abbiamo ricevuto sempre risposte elusive, e, richiamavano a responsabilità pregresse dei dirigenti o assessori alla...