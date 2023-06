Sanità | ' c’è sempre un buon motivo' per donare il sangue | campagna social Ordini medici

"Nella relazione inviata al Parlamento dal ministro Fitto sullo stato di attuazione del PNRR, per il ministero della Salute emergono elementi di criticità per quanto riguarda le aree 'Case di comunità ...... che dovevano andare via perché incapaci, mentre ora all'improvviso si sono resi conto che il sindaco non ha potere decisionale sullae la responsabilità, audite audite, è dei dirigenti che ...... Istituzioni Sport, tempo libero Riflettore Redazione/Contatti Search Home Cronaca/Politica Arte, Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animaliScuola ...

Angeletti e Piazzai: “Disastro Sanità” Senigallia Notizie