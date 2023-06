San Marino-Kazakistan | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Venerdì 16 giugno 2023, alle ore 20.45, si giocherà San, match valido per la terza giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024. I padroni di casa sono ultimi con zero punti, mentre gli ospiti hanno tre punti dopo due partite. SAN: LESAN(4-4-2): Benedettini, Fabbri, Rossi, Cevoli, D’Addario, Golinucci, Battistini, Lunadei, Tosi, Nanni, Berardi. All. Costantini(3-4-3): Shatskij, Gabyshev, Malij, Marochkin, Alip, Vorogovskij, Orazov, Tagyberger, Beyesebekov, Zavnitudinov, Samorodov. All. AdievIN TV Il match sarà visibile in diretta streaming su William Hill venerdì 16 giugno 2023 alle ore 20.45 L'articolo ...