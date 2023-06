Sampdoria | trovato l’accordo sul debito | domani i dettagli

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Giornata importante per lache ha raggiuntocon gli agenti, avendo ottenuto il 60% dei consensi per il piano di ristrutturazione del. Si tratta di un tassello fondamentale nei giorni che precedono l’iscrizione al campionato di serie B, in agenda il 20 giugno. Risultato positivo dopo alcuni giorni più complicati dove alcuni agenti avevano frenato rispetto alla proposta della società. Chedovrebbe definire gli ultimianche con le banche mentre nessun problema c’era stato con i fornitori. Una volta completato il mosaico il piano sarà presentato al Tribunale che darà il suo via libera, un altro passo in avanti che permetterà ad Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi di completare le pratiche per l’iscrizione al campionato. Ma il 16 giugno in prima convocazione ci ...

Giornata importante per lache ha raggiunto l'accordo con gli agenti, avendo ottenuto il 60% dei consensi per il piano di ristrutturazione del debito. Si tratta di un tassello fondamentale nei giorni che precedono l'...... il chiacchieratissimo Jakub Jankto , ex Udinese eche ha recentemente fatto coming out, ... GIOVANI ASSI - E proprio al posto di Hlozek hail suo spazio Tomas Cvancara , ragazzone di 1,...Complici, in alcuni casi, come Reggina e, anche alcune vicissitudini societarie che ... che haun nuovo accordo sino al 2025. E se poi la Reggiana domani a mezzogiorno presenterà ...

Sampdoria: via libera dagli agenti, trovato l'accordo sul debito - Liguria Agenzia ANSA

Giornata importante per la Sampdoria che ha raggiunto l'accordo con gli agenti, avendo ottenuto il 60% dei consensi per il piano di ristrutturazione del debito. (ANSA) ...Il titolo all'ultima fiction di sua produzione lo ha trovato lui stesso: «Perugia merita un posto al sole». Ieri all'ora di pranzo il capoluogo è andato in subbuglio per ...