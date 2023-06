Sampdoria | accordo con gli agenti | le prossime tappe verso l'iscrizione al campionato di Serie B

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Buone notizie per la, che ha trovato l'con gli, avendo ottenuto il 60% dei consensi per il piano di ristrutturazione...

Una volta completato il mosaico il piano dovrà essere presentato in Tribunale per l'ultimo via libera alla sua ...Lae il Cda hanno raggiunto l'con gli agenti per la ristrutturazione del debito e ora la palla passa al Tribunale Lae il Cda hanno raggiunto l'con gli agenti per la ...Passi avanti per l'iscrizione in Serie B dellache ha raggiunto l'con il 60% degli agenti per la ristrutturazione del debito. Domani verranno definiti gli ultimi dettagli con le banche. Il passo successivo sarà la presentazione ...

Le ultime sulla situazione in casa Sampdoria: il 20 giugno è l'ultimo giorno disponibile per iscrivere la squadra al campionato ...La Sampdoria è un passo più vicina all'iscrizione in Serie B, raggiunto l'accordo con gli agenti per il piano di ristrutturazione del debito.