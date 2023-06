Salute | soffrire di emicrania aumenta rischio ictus | allarme donne

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Sia gli uomini che leche soffrono dihanno unpiù elevato di avere unischemico. Per le, in particolare, l'è legata anche a una maggiore probabilità di avere un infarto miocardico e unemorragico. Lo dimostra uno studio dell'università di Aarhus, in Danimarca, pubblicato su 'Plos Medicine'. La relazione traè stata uno dei temi centrali del meeting 'Rome Peripheral Interventions', patrocinato dalla Società italiana di Cardiologia interventistica (Gise), dall'Associazione italiana di Neuroradiologia diagnostica e interventistica (Ainr) e dalla Società italiana di Chirurgia vascolare ed ...

Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Sia gli uomini che le donne che soffrono di emicrania hanno un rischio più elevato di avere un ictus ischemico.