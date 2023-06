Salernitana | Sousa | “L’idea è di rimanere qui Non vedo ragioni per cambiare | stiamo costruendo un progetto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Negli ultimi giorni Pauloè stato più volte accostato alla panchina del Napoli, ma il tecnico dellaal momento è concentrato sui granata: “Per ora, la mia idea è quella di restare. Sto già lavorando per la prossima stagione, ho già presentato al direttore sportivo la tipologia di giocatori che ci servono per rafforzare la squadra, nonperciò che”, ha dichiarato il lusitano al portale portoghese Sol. “Sapete che per me la cosa più importante è presentarmi unall’interno del quale posso non solo evolvere come allenatore ma anche contribuire alla valorizzazione dei giocatori e delle infrastrutture – aggiunge l’ex tecnico della Fiorentina -. C’è questa idea nella ...