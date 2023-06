...per prendersi una settimana di ferie dal lavoro e venirsi a godere il bellissimo mare di, ... Ma l'unico a due ore da Roma, cosa che permette ad undi godere del bellissimo mare ma anche ......per prendersi una settimana di ferie dal lavoro e venirsi a godere il bellissimo mare di, ... Ma l'unico a due ore da Roma, cosa che permette ad undi godere del bellissimo mare ma anche ...

Sabaudia / Turista greco muore a causa del morso di un ragno: indagini in corso Temporeale Quotidiano

Un 58enne commerciante greco che si trovava a Sabaudia per un viaggio di lavoro ... ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: il turista è deceduto. I carabinieri stanno indagando per cercare di ...SABAUDIA – Un commerciante greco di 58 anni è morto in un hotel sul lungomare di Sabaudia dove soggiornava con altri cinque colleghi per un viaggio di lavoro. L’uomo è stato trovato privo di sensi nel ...