Sabaudia | 58enne trovato morto in hotel | forse morso da ragno

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il decesso dell'uomo per probabile shock anafilattico Un greco di 58 anni èin undiper probabile shock anafilattico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di(Latina). Non è escluso che ilsia deceduto in seguito aldi un. Del caso è stato informato il consolato e la salma è stata restituita ai familiari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

