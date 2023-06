Ryanair si vanta dei prezzi bassi | scoppia la polemica sui social | “Forse prenotando cinque anni prima e partendo alle 4 del mattino seduti sull’ala”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Quest’estate, anche volare sarà meno accessibile di un tempo. La stagione delle grandi partenze èporte, ma viaggiare con tariffe a basso costo è ormai un’utopia. Il mercato è cambiato e anche idei voli low cost sono lievitati, complice l’aumento del valore del petrolio e, quindi, dei carburanti. Mare o montagna, all’estero o dentro il proprio Paese, ognuno dovrà fare i conti con il proprio portafoglio e, magari, rivedere i propri piani per le vacanze. A sollevare un polverone di polemiche sulla questione, nella giornata di ieri, è stato un tweet diItalia che, daincassi da record per la sua politica adatta anche ai passeggeri meno abbienti. In risposta alla critica di un utente sugli orari dei voli, la compagnia di bandiera irlandese ha lanciato un confronto tra i ...

... ma oggi su Twitter si è scatenata una vera 'shitstorm' contro, la compagnia irlandese che da annirecord di incassi proprio per una politica adatta anche ai passeggeri meno abbienti. ...Il mese di maggio si chiude in bellezza per l'Aeroporto San Francesco cheun record di transito di passeggeri, nuove rotte e la riattivazione dei voli British Airways ...per la rottada e ...ROMA - Lufthansa entra nel capitale di Ita (al 41%, per 325 milioni) perché la compagnia italiana ha le giuste dimensioni industriali, senza gigantismi e sprechi. Eanche un costo del lavoro ragionevole. Dunque è pronta, in modo strutturale, a centrare l'utile di bilancio già nel 2025. Così l'ad della gruppo tedesco Carsten Spohr in una conferenza stampa ...

Ryanair si vanta dei prezzi bassi, scoppia la polemica sui social: “Forse prenotando cinque anni prima e… Il Fatto Quotidiano

La stagione delle grandi partenze è ormai alle porte. Sono molti gli italiani che, visto l'arrivo delle ferie, si impegnano a ...E vanta anche un costo del lavoro ragionevole ... l'alleanza con Ferrovie), Lufthansa confida di sottrarre quote di mercato alle compagnie low cost e soprattutto a Ryanair, che domina nei collegamenti ...