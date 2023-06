(Di mercoledì 14 giugno 2023) Lo aveva detto in un’intervista a “Un giorno da pecora”. Lo ribadisce con La Stampa: secondoilper Silvioè inopportuno. Quando ha saputo della morte l’ex presidente del Partito Democratico ha provato un sentimento di «pietà». Ma ha anche notato che mentre gli altri canali di informazione davano la notizia, «sulle reti Mediaset aspettavano che finisse la pubblicità. Nessuno l’ha fermata. È stato impressionante». E ora, dice nel colloquio con Federico Capurso, «contesto la santificazione che se ne sta facendo. Così come la scelta di indire una giornata di». LadiE questo «perchéha diviso il Paese. Ne ha sedotti molti, ma non è ...

- - >- Ansa .è stata una delle più fiere e dure oppositrici di Silvio Berlusconi , e al contempo è stata uno dei principali bersagli del Cav., sino allo sconfinamento dell'ex premier ...Tra i critici,: "Lutto nazionale scelta inopportuna". Per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, che si svolgeranno domani pomeriggio alle 15, i posti in piazza Duomo per le persone che ...Su tutti l'ex parlamentare del Pdche ha puntato il dito contro la decisione di indire il lutto nazionale per la morte di Berlusconi: "penso che il lutto nazionale si debba riservare a ...

Rosy Bindi contro il lutto nazionale per Berlusconi: «Ce la ricordiamo Ruby nipotina di Mubarak» Open

Appuntamento alle 15 al duomo di Milano. Tra i leader di opposizione ci sarà Elly Schlein, non Giuseppe Conte. Polemiche in Liguria e in tutta Italia su minuti di silenzio e lutto nazionale ...Appuntamento alle 15.00 al duomo di Milano. Tra i leader di opposizione ci sarà Elly Schlein, non Giuseppe Conte. Polemiche in Liguria e in tutta Italia su minuti di silenzio e lutto nazionale ...