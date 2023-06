Roomba Serie j | i robot per affrontare le pulizie estive senza stress

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Con l'arrivo dell'estate, è tempo di rinfrescare le nostre case e prepararci per le attività all'aperto. Ma cosa succede alledomestiche? Infatti, lasciando finestre, balconi e lucernai aperti per più tempo in cerca di refrigerio, la polvere si deposita più facilmente su pavimenti e...