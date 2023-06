Ronaldo e Benzema sono solo l’inizio | il grande piano dell’Arabia Saudita | così sarà il nuovo centro del calcio globale | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 14 giugno 2023) 2023-06-14 08:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: L’Arabiafa sul serio. Non èuna questione di soldi, una quantità quasi illimitata per attirare i grandi campioni dall’Europa, è anche una strategia per ottenere l’organizzazione della Coppa del Mondo del 2030. O, se dovesse sembrare più opportuno, del 2034. Con certezza non si sa ancora quando, ma che il Paese arabo si candidi per il Mondiale, fra sette o undici anni, è ormai scontato. Nel frattempo bisogna far uscire il campionato locale dall’anonimato e dalla mediocrità, farlo conoscere in tutto il mondo, trasformarlo in una sorta di mecca alla quale non si può più essere estranei o indifferenti. Perciò, con largo anticipo sui tempi, va costruita una struttura organizzativa di primo livello che contempli i grandi manager del ...