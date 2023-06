(Di mercoledì 14 giugno 2023) Una porzione di controsoffitto ha ceduto ed è crollata propriolestazione PignetoC di, nel quadrante estCapitale. L’incidente è avvenuto il 13 giugnoun violentoche ha provocato numerosi disagi alla circolazionepolitana. Atac ha fatto sapere che “non ci sono state conseguenze per le persone. L’area è stata subito messa in sicurezza”. In contemporanea si sono registrateinterruzioni anche alla circolazioneA. Maltempo a: guasti inA e C https://t.co/XyfPk5BKpq La #A è stata ferma per circa un’ora per alcune verifiche ...

... inoltre, il distacco parziale di un, senza però conseguenze per le persone. Il video ... pubblicate dal profilo 'Welcome to Favelas', si intravedono alcune persone su un bus azuppe ...Sulla metro C, in particolare, l'acqua piovana ha provocato il distacco parziale di unalla stazione Malatesta. Non ci sono state conseguenze per le persone. L'area è stata subito messa in ...Lungo la linea C l'acqua piovana ha provocato il distacco parziale di unalla stazione ... nfo https://t.co/obi0cKTi5R @Emergenza24 - #Luceverde pic.twitter.com/FNe9gk6lWt Luceverde(@...

Roma, un pannello è crollato sopra le scale della metro C dopo un nubifragio Il Fatto Quotidiano

Tanti condomini stanno valutando di installare pannelli solari ad uso privato: ma è sempre possibile farlo Vediamo cosa dice la giurisprudenza in merito.Il violento nubifragio che ha colpito la Capitale con grandine e forte vento, ha provocato allagamenti in tutta la città e forti disagi al trasporto urbano ...