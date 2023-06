Roma | scontro frontale tra due auto | morto un bimbo di 5 anni | gravi la madre e la sorella I ragazzi nel Suv giravano un video per una challenge?

(Di mercoledì 14 giugno 2023) A Casal Palocco, quartiere a sud ovest di, duesono rimaste coinvolte in un incidente mortale, in cui a perdere la vita è stato un bambino di 5. Trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi, il piccolo èpoco dopo l’arrivo nella struttura. Anche lae la sorellina sono rimaste gravemente ferite nell’impatto e sono ora ricoverate all’ospedale Sant’Eugenio. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 15.45, quando un Suv Lamborghini ha centrato in pieno, tra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponara, la Smart su cui viaggiavano una giovane di 29con i due figli di 4 e 5. Il tratto di strada è stato poi chiuso al traffico. Alla guida della macchina di grossa cilindrata c’era un 20enne con altri quattro ...

, bimbo morto in un incidente stradale a Casal Palocco: gravi la mamma e la sorellina.tra Lamborghini e Smart ForFour, ipotesi sfida social YOUTUBER 'Era la prima tappa della sfida - ...I genitori si erano distratti La dinamica Unoviolentissimo e un bilancio drammatico per l'ennesimo incidente mortale sulle strade di. In questo caso a perdere la vita un bimbo di cinque ...Ennesimo incidente mortale sulle strade di, la vittima è un bimbo di 5 anni che viaggiava con la madre e la sorellina di tre anni a bordo di una Smart. Il fatto è avvenuto alle 15.45 in via Archelao di Mileto, all'incrocio con via di ...

Roma, il sospetto degli inquirenti: i ragazzi a bordo del Suv che ha investito un'auto e ucciso un bimbo giravano un ... Open

CONCERTI Chiara Civello in "'Birthday Concert" il 14 GIUGNO CONCERTI I Negramaro tornano ad emozionare il pubblico con concerti live fino al 16 GIUGNO ...Secondo i primi accertamenti dei vigili urbani incaricati dell’inchiesta, c’era Vito Loiacono al volante quando la Lamborghini in uno scontro frontale ha centrato la Smart su cui viaggiava una mamma ...