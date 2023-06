Roma | Pinto vola a Londra | per Ibanez e Scamacca

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Una cessione per far quadrare i conti e avviare la seconda fase del mercato. Laha tempi stretti e l'infortunio di Abraham ha complicato...

I costi dell'operazione N'Dicka arriva allaa parametro zero, in scadenza dall'Eintracht Francoforte. Tiagoper portarlo a Trigoria ha vinto la concorrenza del Milan. Con i giallorossi ...Il Celta Vigo potrebbe tornare alla carica dato che ora la richiesta dellasi è abbassata, ma T iagoha ricevuto delle chiamate anche dal Mallorca, dall'Almeria e da due club dell'Arabia ...Domani Tiagovolerà a Londra per provare a chiudere con il Tottenham la cessione di Ibañez per 30 ... è vero che è un profilo che piace alla, ma al momento il viaggio nella City è ...

Calciomercato Roma: Pinto in serata Londra per Scamacca e valutare le uscite » LaRoma24 LAROMA24

Non solo l'Inter. A Londra c'è anche la Roma, nella persona di Tiago Pinto, general manager del club giallorosso. Il dirigente capitolino è in Inghilterra, dove questa sera… Leggi ...Il general manager giallorosso nella capitale inglese: diversi incontri in programma per lui Tiago Pinto, general manager della Roma, si recherà a Londra nella serata di mercoledì per una serie di inc ...