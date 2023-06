Roma | picchia e minaccia di morte l’ex | ‘Devi tornare con me | ti ammazzo’

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dopo aver chiuso la sua relazione sentimentale, era diventa vittima del suo ex. Appostamenti, pedinamenti, minacce die anche aggressioni perinsieme. Ma la 26enne di Fiumicino che aveva messo fine alla storia, non ci pensava proprio, anche se di contro è stata costretta a vivere nel terrore di quegli agguati improvvisi, di quelle intimidazioni e botte che non ha facevano sentire mai veramente al sicuro. Tutto questo, fino a lunedì quando l’uomo, come riporta Il Messaggero, un 27enne l’ha raggiunta in palestra, in via Portuense, in zona Ponte Galeria, dove ancora una volta le ha intimato: “Devicon me”. Un ‘invito’ fatto impugnando una spranga di ferro e con tanto di minacce di. L’ennesima aggressioni fuori la palestra In preda al panico la ragazza ha iniziato a urlare e, per fortuna, è ...

In preda al panico la ragazza ha iniziato a urlare e, per fortuna, è stata sentita dal t itolare di un'officina , poco distante che è intervenuto per disarmare il 27enne. In breve sono arrivati anche ...

Dopo aver chiuso la sua relazione sentimentale, era diventa vittima del suo ex. Appostamenti, pedinamenti, minacce di morte e anche aggressioni per tornare insieme. Ma la 26enne di Fiumicino che aveva ...