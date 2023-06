Roma | morta l’avvocatessa Michela Renzi | il dolore di amici e colleghi suoi social

Incidente mortale alle porte di. Giulia Capraro, 17 anni, di Marino , avrebbe compiuto 18 anni il 3 luglio, èin uno schianto con l'auto in cui viaggiava nella serata di martedì 13 giugno. La giovane studentessa era in ...Incidente tra due auto ieri sera in viale Bruno Buozzi, a Marino ():una ragazza di 17anni. Sul posto i poliziotti dei commissariati di Marino e Genzano insieme ai colleghi della Polstrada di Albano, intervenuti per i rilievi. Ricoverato in codice giallo ...Flavia Franzoni èall'improvviso mentre era col il marito lungo un cammino francescano. Un ... dall'impegno nel sociale all'avventura politica e istituzionale die Bruxelles. Ma parla anche ...

Incidente mortale alle porte di Roma. Giulia Capraro, 17 anni, di Marino, avrebbe compiuto 18 anni il 3 luglio, è morta in uno schianto con l'auto in cui viaggiava nella serata di martedì 13 giugno.Marino (Roma), 14 giugno 2023 - Tragedia alle porte di Roma. Una ragazza di 17 anni è morta ieri sera 13 giugno in un incidente stradale avvenuto a Marino. A scontrarsi, per cause ancora in via di ac ...