Roma | Llorente può restare in prestito

- Fra i nuovi arrivati il più presente è Nemanja Matic , che totalizza 35 partite in A (1.838 ... le 14 di Ola Solbakken e Georgino Wijnaldun , le 9 di Diegoe le 3 di Mile Svilar . ...Maarten Stekelenburg , noto per la sua esperienza come portiere della, ha annunciato il suo ... Fernando, ex attaccante della Juventus e del Napoli, ha annunciato il suo ritiro dal calcio.Molto bene anche, arrivato nel mercato invernale per andare a completare il reparto ... Giocatore veloce, forte fisicamente, è molto abile dal punto di vista tecnico; con lui in campo, la...

Roma, Llorente di ritorno molto più di un’idea Corriere Giallorosso

Corriere dello Sport (L. Scalia) – La firma di Evan N’Dicka non esclude la permanenza a Roma di Diego Llorente. Ma la partita è tutta da giocare, partendo però da due presupposti che pesano come macig ...La Roma, reduce dalla deludente sconfitta nella finale di Europa League e dalla mancata qualificazione alla prossima Champions, rischia di non prendere parte alla prossima stagione europea se entro la ...