Roma | incidente tra un’auto e un Suv a Casal Palocco | morto un bambino di 5 anni | gravi la madre e la sorellina

(Di mercoledì 14 giugno 2023) A, quartiere a sud ovest di, due auto sono rimaste coinvolte in unmortale, in cui a perdere la vita è stato undi 5. Trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi, il piccolo èpoco dopo l’arrivo nella struttura. Anche lae lasono rimaste ferite nell’impatto e sono ricoverata in codice rosso. Secondo le prime informazioni, l’sarebbe avvenuto intorno alle 15.45 quando un’utilitaria e un Suv Lamborghini hanno avuto un frontale tra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponara. Il tratto di strada è stato poi chiuso al traffico. Alla guida della macchina di grossa cilindrata c’era un 20enne con altri quattro giovani, tutti illesi. Mentre ...

Un terribilestradale ha sconvolto il pomeriggio di oggi, 14 giugno, alle porte di. Due veicoli, un suv Urus Lamborghini con cinque persone a bordo e una ...Potrebbero essere stai distratti dai telefonini o dalle videocamere usati per girare un video i ragazzi coinvolti nell'costato la vita ad un bambino di 5 anni e il ferimento grave della madre e della sorella di tre anni. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le forze dell'ordine hanno sequestrato ...Un bimbo di 5 anni è morto, oggi pomeriggio, a causa delle ferite riportate in unstradale avvenuto in via Aristonico di Alessandria, a Casal Palocco, a. Grave anche la sorellina di tre anni. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbero state una ...

Un bambino di cinque anni ha perso la vita in un grave incidente stradale tra via di Macchia Saponara e via Archelao di Mileto in zona Casalpalocco a ...Il tragico scontro a Roma. La piccola di 3 anni e la mamma in codice rosso. Alcol e drug test per il conducente del grosso mezzo ...