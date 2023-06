... a piedi o in scooter tra via del Plebiscito, via della Gatta e via degli Astalli, che fosse... Un inseguimento continuo, anche in macchina per le strade diquando l'Audi blindata di ..., 14 GIU Esplosioni sono state udite questanella città portuale ucraina di Odessa, sul Mar Nero. Oltre che nell'oblast di Odessa, nelle prime ore di oggi l'allarme antiaereo è scattato ...Meteo, perché continua a piovere La meteorologa: 'Contrasto tra masse d'aria, svolta dal ... Disullo stesso percorso della metro B c'è la linea di bus nMB e, tra le altri, gli autobus 3Nav, ...

Roma di notte: i migliori locali dal tramonto all’alba Vanity Fair Italia

Una settimana ricca di proposte dal Moto Club Guzzi Empoli. Iniziamo con giovedì 15 giugno: in occasione del passaggio della “Mille Miglia” dalla ...Venerdì 16 giugno Roma World festeggia l’arrivo dell’estate conl’accensione del Bosco Magico, un percorso di luci ed installazioni luminose, che inaugura la stagione estiva in cui l’apertura del Parco ...