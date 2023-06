Roma | bambino morto in un incidente stradale a Casal Palocco | grave la sorellina Scontro tra Lamborghini e Smart ForFour

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Undi 5 anni è, oggi pomeriggio, a causa delle ferite riportate in unavvenuto in via Aristonico di Alessandria aladi...

Drammatico incidente oggi aintorno alle 15.45: due auto, una delle quali una Lamborghini si sono scontrate frontalmente ... Nell'incidente ha purtroppo perso la vita undi 4 anni: il bimbo ..., incidente choc tra due auto: ferito undi 4 anni, è gravissimo Un tir contromano scatena il panico vicino: sei feriti, due sono gravi. 'Ha colpito sei auto'FRANCO LOCATELLI, direttore del Dipartimento di Oncoematolgia, Terapia Cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico dell'Ospedale PediatricoGesù,, presidente del Consiglio ...

Incidente a Roma, morto un bambino di 5 anni: lo schianto choc tra una Lamborghini e un'altra auto leggo.it

Il bimbo è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale Grassi di Ostia dove è morto per le numerose ferite riportate nell'incidente. La mamma del bambino è ricoverata in ospedale dove è giunta in ...Il piccolo è morto per le ferite riportate. La madre, che guidava la citycar, è ricoverata in codice rosso ...