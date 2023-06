Roma | asportata neoplasia ovarica di 45 kg

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) –a una donna 50enne, obesa grave, unadi 45 chili. L’intervento record all’ospedale San Filippo Neri della Asl1. Una nuova vita per la donna che all’arrivo nel pronto soccorso del San Filippo Neri presentava una circonferenza addominale di 170 centimetri con un peso totale di circa 200 chili. “Il quadro clinico della donna aveva completamente sconvolto la sua quotidianità e socialità, al punto da essere impossibilitata a compiere azioni semplici come il camminare – sottolinea una nota dell’Asl1 – Dopo una attenta valutazione multidisciplinare con chirurghi d’urgenza, anestesisti, cardiologi, pneumologi e dalle équipe infermieristiche del reparto e del blocco operatorio la paziente è stata operata con asportazione in toto della massa dall’équipe ...