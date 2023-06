Roma a Londra per Scamacca | N’Dicka in città

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – Il difensore ex Eintracht Evanè atterrato a. Dopo le visite mediche (in programma nelle prossime ore) arriverà anche la firma sul contratto per i prossimi cinque anni. Da definire gli ultimissimi dettagli prima dell’annuncio, che allontanano così definitivamente l’offensiva del Milan che rimane l’avversario da battere anche per Gianluca. Il direttore sportivo Tiago Pinto sarà anei prossimi giorni per parlare con il West Ham. Il giocatore ha già dato il suo ok al ritorno in giallorosso, laè avanti e vuole chiudere. Mercato Milan, incontro con gli agenti di Chukwueze L'articolo proviene da Italia Sera.

con la riabilitazione fatta in un centro fisioterapico di Roma e le vacanze (a Porto Cervo) per potersi rigenerare a dovere. IL VIAGGIO - Domani quindi Pinto volerà a Londra per capire che margini ...Il direttore sportivo Tiago Pinto sarà a Londra nei prossimi giorni per parlare con il West Ham. Il giocatore ha già dato il suo ok al ritorno in giallorosso, la Roma è avanti e vuole chiudere.

La Roma sta preparando un blitz per Gianluca Scamacca. Secondo Sky Sport, nei prossimi giorni il general manager Tiago Pinto andrà a Londra per incontrare il West Ham.Il difensore ex Eintracht Evan N’Dicka è atterrato a Roma. Dopo le visite mediche (in programma nelle prossime ore) arriverà anche la firma sul contratto per i prossimi cinque anni. Da definire gli ul ...