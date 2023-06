Rod Stewart dice addio al rock | Voglio fare altro

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Leggi Anche Rodnei guai: finirà in tribunale dopo una rissa con un buttafuori Le dichiarazioni di Rod'In realtà mi sto fermando - ha detto Rod- Non vado in pensione ma ...

Leggi Anchenei guai: finirà in tribunale dopo una rissa con un buttafuori Le dichiarazioni di'In realtà mi sto fermando - ha detto- Non vado in pensione ma voglio passare ad ...Giunto all'età di 78 anniha rivelato che crede sia arrivato il tempo di dimettersi dalla professione di rocker una volta completato il suo prossimo tour che lo vedrà impegnato fino al prossimo mese di novembre. Il ..., Wolfie's WhiskyNon è ancora uscito sul mercato ma ha già fatto molto parlare di sé. Wolfie's Whisky è il nuovo blended scotch creato dain collaborazione con la ...

Rod Stewart, addio al rock: "Voglio dedicarmi allo swing" la Repubblica

In una intervista alla Bbc il cantante 78enne ha annunciato di volersi dedicare allo swing In una intervista alla Bbc il cantante 78enne ha annunciato di volersi lasciare alle spalle la musica che ha ..."Voglio lasciarmi alle spalle tutto il rock'n'roll". In una intervista alla BBC Sir Rod Stewart, 78 anni, ha annunciato i suoi programmi per il futuro confermando di volersi lasciare alle spalle la ...