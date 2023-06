Riunito il vertice di Forza Italia. Il partito ormai è allo sbando

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Occhi lucidi e il ricordo commosso per la scomparsa del leader Silvio Berlusconi, poi la riunione del Comitato di presidenza diche segna l’inizio di una nuova era. Questo almeno è quanto si cerca di far filtrare dal, tenuto in videoconferenza su Zoom, a cui ha preso parte lo stato maggiore azzurro. Compattezza del gruppo che è soltanto apparente perché il progetto politico da tempo scricchiola e se non si è ancora del tutto sfaldato è soltanto per rispetto dell’ex leader. E non deve ingannare il fatto che la riunione di ieri è filata via liscia, con il voto all’unanimità sia sul bilancio traballante che sulle nomine disposte dall’ex Cavaliere su input di Marta Fascina (nella foto) perché è chiaro a tutti che la resa dei conti è solo posticipata a tempi migliori. Via libera del comitato di presidenza alla ...

Via libera del comitato di presidenza alla riorganizzazione voluta dalla Fascina. Ma sul futuro di Forza Italia pesano i conti in rosso.I cinque figli e il ruolo di Marta Fascina per l’eredità e il rebus delle donazioni in vita. Il comunicato della Fininvest sul «genio imprenditoriale»: un patrimonio inalienabile, adesso avanti in ass ...