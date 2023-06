Ritardo volo aereo | in quali casi ti spetta un rimborso per legge

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Sii pronto per quest’estate: se il tuofa, hai diritto a unfino a 600€ più altri comfort. Ecco le condizioni affinché scatti il risarcimento Ritorna l’estate e tornano frenetici i molteplici voli, low o normal cost che siano, per un trafficoche in realtà non si ferma mai L'articolo proviene da Consumatore.com.