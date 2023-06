Rissa in un campo rom | fermato un 22enne per tentato omicidio

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, a Roma, all’esito di attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di Varcaturo, coadiuvati per l’esecuzione dai Carabinieri della Compagnia di Roma-EUR, hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di M.S.,di etnia rom, gravemente indiziato deldi un connazionale. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e condotte dai militari della stazione Carabinieri di Varcaturo, hanno consentito di ricostruire quanto avvenuto durante una violentascoppiata il 28 aprile scorso nelnomadi in Via Carrafiello, nel comune di Giugliano in Campania. Secondo ...

... ancor peggio, quando abbassa irrimediabilmente il ritmo del film, tra la stancacon il finto ... forse, che Lacheau trovi la quadra del film solo nell'ultimo atto, in quell'invasione didei ...A inizio match scoppia unain tribuna, alcuni spettatori improvvisano una ripresa di boxe per ... La distrazione causata da un dirigibile che sorvola ilgli costa tre giochi in fila ma non ......catechizzare al suo credo milioni di italiani già ai tempi della "discesa in": la televisione. Così accade che oggi il rap game sembri un grande talk di Rete 4, telecamere accese su una...

Rissa in campo: sospeso alla prima giornata il campionato studentesco. Il preside: “Tradito lo spirito educativo” Orizzonte Scuola

Un 22enne è stato arrestato per il grave ferimento di un uomo nel campo rom di Giugliano (Napoli); la vittima operata d’urgenza per una ...Giugliano, rissa nel campo Rom: 22enne arrestato a Roma. Avrebbe accoltellato un uomo per un apprezzamento ad una donna ...