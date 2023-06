Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 14 giugno 2023) PALERMO – Il ministro per loe i giovani Andrea, in visita a Palermo, ha anche affrontato il tema dell’equa competizione a proposito della. Perè “una chi”. D’altronde,a chiè un principio fondamentale per garantire un ambiente di lavoro equo e sostenibile. Ciò implica riconoscere il valore delle persone che svolgono un’attivitàtiva e assicurare loro condizioni di occupazione adeguate, rispetto deiumani esul posto di lavoro. L'articolo L'Opinionista.