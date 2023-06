Riforma Concorsi pubblici | dopo il Parere positivo del Parlamento sullo Schema di Decreto | arriva il via libera definitivo del Governo

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Alla fine di maggio il Provvedimento era stato registrato dalla Corte dei conti ed ora si attende solo la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore,di che ...

Ladeipubblici introduce procedure concorsuali più semplici e veloci, interviene sui requisiti di accesso nelle Pubbliche Amministrazioni, prevede maggiori tutele per le donne in ...Un salto all'indietro rispetto alladel 1981 che ha smilitarizzato l'ex corpo delle guardie ... Il voto Migliore Ci sono persinoriservati unicamente a militari in servizio e congedati, ...Questarappresenta un passo significativo verso il riconoscimento della dignità ... È fondamentale, quindi, procedere con iabilitanti per i docenti delle scuole paritarie per ...

Riforma Concorsi pubblici: dopo il Parere positivo del Parlamento ... Entilocali-online

Saranno disponibili già dal prossimo anno accademico e dovranno avere un costo massimo di 2500 euro complessivi. La riforma prevede che senza i 60 CFU non si possa accedere al concorso ordinario ...ORVIETO – Il consiglio comunale di Orvieto nella seduta del 12 giugno ha discusso l’interrogazione presentata dal consigliere Federico ...