Reinventare un classico | 3 modi per mettere il rossetto rosso d’estate

Leggi su amica

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Probabilmente nessun cosmetico è tanto versatile quanto il. Si porta d’estate e d’inverno, può tingere labbra sottili e carnose, si adatta a finish matte e cremosi. Caratteristiche che lo rendono un vero, uno di quei passe-partout da tenere sempre nella borsa per darsi un tono e sentirsi, in un attimo, più forti e coraggiosi. Persino le istituzioni, però, possono cambiare. E, in fin dei conti, quale momento migliore dell’estate 2023 per sperimentare con texture, metodi di applicazione e accostamenti cromatici? Giochi di originalità, in cui la chiave è provare ad aggiungere un quid che sappia trasformare un colore intramontabile come il. Senza, al contempo, privarlo della sua allure elegante e raffinata. Interpretazioni da studiare in chiave red carpet o strizzando l’occhio alle tendenze ...